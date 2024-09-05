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Закон, порядок, государство

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Боец армейского корпуса группировки войск «Восток» сбил БпЛА типа «Баба Яга» двумя выстрелами из автомата Калашникова

Боец армейского корпуса группировки войск «Восток» сбил БпЛА типа «Баба Яга» двумя выстрелами из автомата Калашникова

Несмотря на ранение «Студент» двумя меткими выстрелами из автомата Калашникова сумел сбить вражеский беспилотник.

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