Театр абсурда
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Театр абсурда

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Глаза Балтики: почему пролив Фемарн-Бельт стал яблоком раздора между Россией и Европой

Глаза Балтики: почему пролив Фемарн-Бельт стал яблоком раздора между Россией и Европой

Маленький датско-немецкий пролив, где 30 июня российский корвет «Сообразительный» отогнал немецкую береговую охрану от танкера, оказался не просто точкой на карте, а местом, где пересекаются история, логистика и большая геополитика.

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