Иена в заложниках: Спасая Токио, Вашингтон спасает свой триллионный долг После колебаний на финансовых рынках в конце июля 2026 года США и Япония 3 августа официально подтвердили проведение первой с .
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Иена в заложниках: Спасая Токио, Вашингтон спасает свой триллионный долг После колебаний на финансовых рынках в конце июля 2026 года США и Япония 3 августа официально подтвердили проведение первой с .
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