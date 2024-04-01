Новое слово в миграционной политике?

TF

Tatyana Fedotova

Пусть уезжают!!! Им ещё нужно вспомнить, как они русских убивали в 90-е. Странно , что их ещё и приняли. Вот , что странно. Пускать нужно только нормальных , умных и образованных, от которых польза, а не вред. Но такие едут в ЕС и США. В Россию одно быдло. Чего принимали? Вот вам и терракты. Головой надо было думать, ког пускать, кого нет. Выдворять труднее.