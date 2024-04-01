"Я лучше в Афганистан поеду": мигранты массово побежали из России Мигрантские чаты заливаются горькими слезами: "Сухроб собирается уезжать".
Новое слово в миграционной политике?
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Пусть уезжают!!! Им ещё нужно вспомнить, как они русских убивали в 90-е. Странно , что их ещё и приняли. Вот , что странно. Пускать нужно только нормальных , умных и образованных, от которых польза, а не вред. Но такие едут в ЕС и США. В Россию одно быдло. Чего принимали? Вот вам и терракты. Головой надо было думать, ког пускать, кого нет. Выдворять труднее.
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1 час.
Алекс Сэм
Всех на хрен выслать, а тех у кого уже российское гражданство перепроверить Законность его получения и несъёмный электронный браслет слежения пожизненно.
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39 мин.
виктор климахин
только убивать без угрызения совести чурок черножопых шакалов ишаков басмачей как бешенных собак Ради наших детей и потомков чтоб жили в России а не в черножопой стране и не имея право на свою родину и Россию быть Россиянами Они здесь получают наши деньги и льготы детей которых нас решили в пользу чурок
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19 мин.
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