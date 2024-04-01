Новое слово в миграционной политике?

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Пусть уезжают!!! Им ещё нужно вспомнить, как они русских убивали в 90-е. Странно , что их ещё и приняли. Вот , что странно. Пускать нужно только нормальных , умных и образованных, от которых польза, а не вред. Но такие едут в ЕС и США. В Россию одно быдло. Чего принимали? Вот вам и терракты. Головой надо было думать, ког пускать, кого нет. Выдворять труднее.
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1 час.
Алекс Сэм
Всех на хрен выслать, а тех у кого уже российское гражданство перепроверить Законность его получения и несъёмный электронный браслет слежения пожизненно.
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39 мин.
виктор климахин
только   убивать   без  угрызения  совести     чурок  черножопых   шакалов  ишаков   басмачей    как  бешенных  собак    Ради  наших  детей  и  потомков   чтоб   жили   в     России   а  не  в  черножопой  стране  и  не  имея  право  на  свою  родину   и  Россию   быть   Россиянами    Они   здесь   получают    наши   деньги   и  льготы   детей     которых  нас  решили   в  пользу  чурок
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