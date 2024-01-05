За прошедшие четыре дня в Ивановской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

1 января в Кинешме в 03-45 на улице Вичугская неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 37-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево, после чего водитель автомобиля с места ДТП скрылся.