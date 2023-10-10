Верховный комиссар ООН УВКБ: ситуация в мире ужасная и только ухудшается

Ситуация в мире ужасная и только ухудшается, гуманитарным работникам приходится выполнять все больше и больше работы, не предпринимается никаких политических шагов, чтобы помочь им, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии