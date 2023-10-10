Верховный комиссар ООН УВКБ: ситуация в мире ужасная и только ухудшается

Ситуация в мире ужасная и только ухудшается, гуманитарным работникам приходится выполнять все больше и больше работы, не предпринимается никаких политических шагов, чтобы помочь им, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди.