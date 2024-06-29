Бастрыкин бросил вызов крупному капиталу, который завозит мигрантов

Alex Nемо

Автор как-то не захотел написать что количество мигрантов получивших гражданство в ОАЭ близко к нулю! Да и то это такие специалисты которых в мире можно по пальцам пересчитать! Гражданин это человек родившийся либо в браке эмигрантки с гражданином страны, либо родившийся в браке граждан страны! Гражданки эмиратов в брак с посторонними вступают крайне редко и вопрос о таких браках решается на почти государственном уровне!