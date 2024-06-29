В позиции Бастрыкина по мигрантам особенно ценно то, что он не боится назвать главным виновником крупный бизнес, который завозит дешёвую рабочую силу, чтобы платить им меньше и повышать свои доходы.
Бастрыкин бросил вызов крупному капиталу, который завозит мигрантов
Комментарии
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Александр Павлов
а,б,в,г
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8 час.
Alex Nемо
Автор как-то не захотел написать что количество мигрантов получивших гражданство в ОАЭ близко к нулю! Да и то это такие специалисты которых в мире можно по пальцам пересчитать! Гражданин это человек родившийся либо в браке эмигрантки с гражданином страны, либо родившийся в браке граждан страны! Гражданки эмиратов в брак с посторонними вступают крайне редко и вопрос о таких браках решается на почти государственном уровне!
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5 час.
Марина
Бастрыкин прав
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2 час.
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