On This Day, Jan. 15: Disabled US Airways flight lands in Hudson River

On Jan. 15, 2009, all 155 people aboard US Airways Flight 1549 escaped serious injury when pilot Chesley Sullenberger gently landed his disabled aircraft in the Hudson River between New York and New Jersey.
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