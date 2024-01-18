Азербайджанцы потребовали извинений от заместителя председателя Госдумы России

Sergey

дали волю.... если они вядят слабину они будут борзеть до тех пор пока им всем рога не обломать!!! добро и дружбу принимают за слабость.... начинают борзеть, когда сплотились в стаю. наглость, без принципность это их основное качество! они ни чего не понимают... только СИЛУ! и еще основное их качество это хитрожопость.... здесь они на первом месте! это знает любой мужик, который служил в армии в Советском Союзе!