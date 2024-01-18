Азербайджанцы потребовали извинений от заместителя председателя Госдумы России

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Комментарии
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Нина Прыгун
они еще и требуют.....
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18 час.
МАКСИМ
Гнать их отсюда ссаной метлой
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16 час.
Sergey
дали волю.... если они вядят слабину они будут борзеть до тех пор пока им всем рога не обломать!!! добро и дружбу принимают за слабость....  начинают борзеть, когда сплотились в стаю. наглость, без принципность это их основное качество!  они ни чего не понимают... только СИЛУ! и еще основное их качество это хитрожопость.... здесь они на первом месте! это знает любой мужик, который служил в армии в Советском Союзе!
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14 час.

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