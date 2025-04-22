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Чего ждать от гигантской корональной дыры на Солнце и как долго продлится геомагнитная буря

Чего ждать от гигантской корональной дыры на Солнце и как долго продлится геомагнитная буря

Чего ждать от гигантской корональной дыры на Солнце и как долго продлится геомагнитная буря Ирина ВальковаВ апреле 2025 года на Солнце вновь проявила себя впечатляющая по размерам корональная дыра — феномен, который, несмотря на пугающее название, является естественным проявлением солнечной активности.

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