Чего ждать от гигантской корональной дыры на Солнце и как долго продлится геомагнитная буря Ирина ВальковаВ апреле 2025 года на Солнце вновь проявила себя впечатляющая по размерам корональная дыра — феномен, который, несмотря на пугающее название, является естественным проявлением солнечной активности.