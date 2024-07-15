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Возлюбленная Роналду показала фигуру в кружевном бикини

Возлюбленная Роналду показала фигуру в кружевном бикини

Модель Джорджина Родригес поделилась снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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