Сыртанов: на полное разминирование Курской области уйдет больше года

Полное разминирование Курской области может занять не один год. Таким мнением поделился с aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.
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