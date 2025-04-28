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Сыртанов: на полное разминирование Курской области уйдет больше года

Сыртанов: на полное разминирование Курской области уйдет больше года

Полное разминирование Курской области может занять не один год. Таким мнением поделился с aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.

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