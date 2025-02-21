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Электромобиль Alef совершил первый полёт над другой машиной

Электромобиль Alef совершил первый полёт над другой машиной

Летающий электромобиль впервые смог перелететь на дороге другой транспорт.Американский стартап Alef уже десятый год создаёт электромобиль с возможностью вертикального взлёта и посадки.

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