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Царьград

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Посол Барбин: Дания завершила расследование "Северного потока"

Посол Барбин: Дания завершила расследование "Северного потока"

Датское расследование теракта на "Северном потоке" завершилось в феврале 2024 года. Посол РФ Владимир Барбин заявил, что причиной этого стала неподтвержденная версия о причастности России, руководствовавшаяся русофобией.

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