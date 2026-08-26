Датское расследование теракта на "Северном потоке" завершилось в феврале 2024 года. Посол РФ Владимир Барбин заявил, что причиной этого стала неподтвержденная версия о причастности России, руководствовавшаяся русофобией.
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