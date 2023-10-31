МИД: из-за курса Японии Россия не может вести диалог о мирном договоре

Москва отреагирует на любые новые конфронтационные выпады со стороны Токио максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии