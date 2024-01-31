Во Владимирской области пресечены очередные факты нарушений миграционного законодательства

Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ, сотрудниками полиции Киржачского района проведены профилактические мероприятия на объектах в Киржачском районе.
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