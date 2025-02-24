Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Власти города проверят законность установки полусфер на улице Пригородной

Власти города проверят законность установки полусфер на улице Пригородной

«Объезд - только с нарушением, по некой зелёной зоне». Администрация отреагировала на сообщения смолян о предполагаемом произволе коммунальщиков Местные власти проверят, законно ли установили малые архитектурные формы, препятствующие езде и парковке машин по асфальтированному покрытию у домов №№ 9, 7 и 11 на улице Пригородной Смоленска.

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