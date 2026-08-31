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Царьград

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Ил-76 ВСУ совершил полет из закрытого Львова в Польшу

Ил-76 ВСУ совершил полет из закрытого Львова в Польшу

Транспортный самолет Ил-76 ВСУ вылетел из закрытого Львова на польскую авибазу в Демблин. Ранее аналогичные вылеты совершались в Данию, Бельгию и другие страны.

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