БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Арестованы два последних открыто пророссийских блогера в Казахстане

Арестованы два последних открыто пророссийских блогера в Казахстане

Айнур Курманов.   В Казахстане сразу после парламентских выборов и скандальных назначений на ключевые должности в госаппарате начались задержания блогеров и активистов, выступавших против русофобии и прозападного курса верхов.

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Новый комментарий от пользователя
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Александр Т

Что же нам остаётся только ждать пока русских снова не начнут резать как в 90 годы. Тогда может до Путина дойдёт что черножопые враги России а не братья по коммуналке. И прикармливать их надо палкой а не преференциями.