Арестованы два последних открыто пророссийских блогера в Казахстане

Айнур Курманов. В Казахстане сразу после парламентских выборов и скандальных назначений на ключевые должности в госаппарате начались задержания блогеров и активистов, выступавших против русофобии и прозападного курса верхов.
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Свежие комментарии
- Сбежали и пожалел...
- ИВ Сбежали и пожалел...
- Сбежали и пожалел...
Казахстан чётко по дороге усраины идёт.
Что же нам остаётся только ждать пока русских снова не начнут резать как в 90 годы. Тогда может до Путина дойдёт что черножопые враги России а не братья по коммуналке. И прикармливать их надо палкой а не преференциями.
Казахстан ещё то дерьмовое государство!