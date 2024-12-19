Учёные назвали два продукта, вызывающих агрессивный рак

Развитию онкологии способствуют сахар и жиры. Именно они блокируют кишечникЗарубежные исследователи пришли к выводу, что биоактивные липиды, поступающие в организм из обработанных пищевых продуктов, ведут к хроническому воспалению.
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