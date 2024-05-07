Trojan Tomato: A New GMO Is Designed To Infiltrate America's Gardens Authored by Sina McCullough via The Epoch Times (emphasis ours), As spring gardening approaches, a new contender has entered the fray—the genetically modified (GM) Purple Tomato.
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