Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Автобус в Мойке: транспортная реформа Беглова вновь собирает смертельный урожай

Автобус в Мойке: транспортная реформа Беглова вновь собирает смертельный урожай

Сколько аварий с голубыми автобусами потребуется, чтобы доказать общественную опасность транспортной реформы? А если точнее – общественную опасность тех чиновников, которые засели в Смольном? Два года подряд голубые автобусы с бывшими чабанами за рулем взрывались, врезались в машины, наезжали на остановки, сбивали пешеходов, - в общем, постоянно создавали травмоопасные ситуации на дорогах с пассажирами на борту.

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Комментарии
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Николай Тимофеев
Беглов помнится на выборах был назначенm его  оппонент представитель КПРФ в последний момент отказался от выдвижения, видимо надавили. То есть Беглов был безальтернативно назначен губернатором властью.
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17 час.

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