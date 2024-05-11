Автобус в Мойке: транспортная реформа Беглова вновь собирает смертельный урожай

Сколько аварий с голубыми автобусами потребуется, чтобы доказать общественную опасность транспортной реформы? А если точнее – общественную опасность тех чиновников, которые засели в Смольном? Два года подряд голубые автобусы с бывшими чабанами за рулем взрывались, врезались в машины, наезжали на остановки, сбивали пешеходов, - в общем, постоянно создавали травмоопасные ситуации на дорогах с пассажирами на борту.