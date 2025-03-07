Космический корабль Starship второй раз с начала года взорвался во время испытательного полета

В компании SpaceX заявили об очередной потере связиПрототип космического корабля Starship американской компании SpaceX взорвался во время восьмого испытательного запуска примерно через десять минут после запуска, сообщила «Русская служба Би-Би-Си».
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