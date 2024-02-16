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Без денацификации украинцев СВО не завершится

Без денацификации украинцев СВО не завершится

За 10 лет власти бандеровцев в Киеве сменились десятки главарей и деятелей этого преступного режима — сейчас уже многие забыты, а тогда они были на слуху: Тягнибок, Яценюк, Турчинов, Ярош, Тимошенко, Аваков, Климкин, Мосийчук и много других.

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