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В соединениях и воинских частях Балтийского флота проводится активный этап боевой учебы в составе подразделений

В соединениях и воинских частях Балтийского флота проводится активный этап боевой учебы в составе подразделений

Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота проводят плановые тактические учений с боевой стрельбой на полигонах в Калининградской области в рамках боевого слаживания подразделений.

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