Глава Еврокомиссии пообещала продолжить поддержку Зеленского после разговора с Трампом

Фон дер Ляйен пообещала продолжать поддержку Зеленского в достижении мира Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X назвала хорошим разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарила его за усилия, направленные на прекращение огня на Украине.
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