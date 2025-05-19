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Глава Еврокомиссии пообещала продолжить поддержку Зеленского после разговора с Трампом

Глава Еврокомиссии пообещала продолжить поддержку Зеленского после разговора с Трампом

Фон дер Ляйен пообещала продолжать поддержку Зеленского в достижении мира Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X назвала хорошим разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарила его за усилия, направленные на прекращение огня на Украине.

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Лидия Санникова
Гены фашистов покоя не дают?
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