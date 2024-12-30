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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

El Pais: ВСУ вступают в 2025 год без сил

В новый 2025 год украинская армия вступает без сил. Потери бойцов, превосходство России в вооружении, зависимость от военной помощи из США и скорый приход к американской власти избранного президента Дональда Трампа — все это значительно омрачает ход конфликта для Киева.

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