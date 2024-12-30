El Pais: ВСУ вступают в 2025 год без сил

В новый 2025 год украинская армия вступает без сил. Потери бойцов, превосходство России в вооружении, зависимость от военной помощи из США и скорый приход к американской власти избранного президента Дональда Трампа — все это значительно омрачает ход конфликта для Киева.
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