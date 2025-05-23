Дмитрий Губерниев: «С медалями, применительно к Устюгову, мы простились уже давно. Молодцы, что боролись, но шансов нет»

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14, в том числе на двух Олимпийских играх, где Устюгов взял золото в масс-старте и эстафете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Депутат Свищев о словах Ирбе про недопуск России: «Лучше пусть переживает за свою маленькую, но якобы гордую Латвию. В Прибалтике треть населения осталась, все разбежались»
- БК Леон и «СКА-Хабаровск» запустили благотворительный проект в поддержку приюта «Элин Дом»
- Илья Воробьев о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «В КХЛ бы этого не заметили – все не то и все не так. А там это видят по-другому. Он большой молодец, видел его летом: ни живота, ничего»
Свежие комментарии