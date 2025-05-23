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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «С медалями, применительно к Устюгову, мы простились уже давно. Молодцы, что боролись, но шансов нет»

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о его дисквалификации и аннулировании результатов, показанных в период с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14, в том числе на двух Олимпийских играх, где Устюгов взял золото в масс-старте и эстафете.

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