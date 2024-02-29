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Парламентская газета

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Путин: Западу вместо России нужно зависимое угасающее пространство

Путин: Западу вместо России нужно зависимое угасающее пространство

Президент России Владимир Путин назвал политическую систему страны одной из опор ее суверенитета. Обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, глава государства подчеркнул, что РФ никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела.

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