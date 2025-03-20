За оскорбление медработников предложили установить штраф

Законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за унижение чести и достоинства медицинских работников при исполнении ими своих обязанностей, внесут в Госдуму депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП).
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