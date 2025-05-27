Экономист Сушенцова: огуречное эмбарго Польши не нанесет вреда экономике России

Если Польша примет решение ввести "огуречное эмбарго" в отношении российской продукции, то особого влияния на экономику это не окажет – это разово может ударить по отдельным регионам, но проблема быстро разрешится, заверила 360.
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