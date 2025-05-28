ЕА

Евгений Алексеенко

Кашеварова посетовала но то, что предателям положены те же выплаты от государства, что и тем, кто не преклонялся перед украинскими боевиками. «Мы знаем, кто является нашим внешним врагом, знаем, что это фашисты и мрази. Но мы ни в коем случае не забываем, что еще есть и внутренний враг», - сообщила общественница, намекая на то, что необходимо тщательное расследование каждого случая помощи ВСУ, которую оказывало местное население на Курщине.