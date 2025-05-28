БлокнотРУ Часть жителей Курской области «пресмыкалась перед бойцами ВСУ и стала предателями» - сообщила российская общественница Анастасия Кашеварова.
«Указывали на дома, где жили бойцы СВО, их сжигали»: часть жителей Курской области помогала ВСУ
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ЕА
Евгений Алексеенко
Кашеварова посетовала но то, что предателям положены те же выплаты от государства, что и тем, кто не преклонялся перед украинскими боевиками. «Мы знаем, кто является нашим внешним врагом, знаем, что это фашисты и мрази. Но мы ни в коем случае не забываем, что еще есть и внутренний враг», - сообщила общественница, намекая на то, что необходимо тщательное расследование каждого случая помощи ВСУ, которую оказывало местное население на Курщине.
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15 час.
Виктор Онегин
Я не понимаю почему народ в соседе видит предателя, а тех кто допускает массовое проникновение врага на территорию России не замечает. Не было бы проникновения не было бы доносов.
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11 час.
Иван Ураганов
Во всех войнах,всегда найдутся предатели!
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7 час.
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