Автокомпоненты: локализация руля и подвески

НПО «Белмаг» (г. Магнитогорск), разработчик и контрактный производитель запчастей для АвтоВАЗа и Группы ГАЗ, запустило производство узлов подвески: шаровых опор для коммерческих грузовиков Lada Largus и «Газель Next», а также рулевых наконечников для автомобиля Lada Vesta.