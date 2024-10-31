В администрации президента Южной Кореи сообщили, что они не рассматривают возможность прямых поставок 155-мм артиллерийских снарядов Украине.
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В администрации президента Южной Кореи сообщили, что они не рассматривают возможность прямых поставок 155-мм артиллерийских снарядов Украине.
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