Фаворит Пугачевой Савин высказался о ее словах про потерю волос в Чернобыле

После недавнего осеннего приезда Аллы Борисовны в Россию певица опубликовала в соцсетях новое обращение, адресованное ее «завистникам»: «Пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью.