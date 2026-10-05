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FiNE NEWS

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Китайские автомобили станут дороже: новые правила экспорта могут взорвать цены на машины в России

Представьте: вы готовы купить новую машину, но из-за очередных китайских правил её стоимость может взлететь на 10–15%.

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