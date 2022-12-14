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Овечкин в 12-й раз забил на 1-й минуте матча и разделил 3-е место в истории НХЛ. Рекорд у Кросби – 14

Александр Овечкин в 12-й раз за карьеру в НХЛ забил на 1-й минуте матча.  Капитан «Вашингтона» отличился на 24-й секунде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (6:2, третий период), в котором сделал хет-трик.

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