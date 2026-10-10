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Магнитная буря продолжается: как повлияет

Магнитная буря продолжается: как повлияет

Магнитное поле Земли может оставаться в возмущенном состоянии в течение ближайших суток. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.

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