В Челябинске иномарка влетела в толпу пешеходов на тротуаре

В Челябинске автомобиль вылетел с дороги на тротуар, по которому шли люди. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром пятницы, 24 января, в Тракторозаводском районе областного центра.
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