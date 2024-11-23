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Советские деятели на обложках Time - от Рыкова до Горбачёва

Советские деятели на обложках Time - от Рыкова до Горбачёва

Основанный в 1923 году журнал Time является самым популярным общественно-политическим изданием США. Начиная с 1927 года, Time определяет человека года, наиболее влиятельную фигуру в международной политике.

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