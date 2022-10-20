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Демарш Роналду, победы «Реала», «МЮ», «Спартака» и «Ливерпуля», поражение ЦСКА, заявления Баха и другие новости утра

Демарш Роналду, победы «Реала», «МЮ», «Спартака» и «Ливерпуля», поражение ЦСКА, заявления Баха и другие новости утра

 Всем доброе утро! Спешим к вам с главными новостями прошедших суток 🐝 Проснулись, потянулись и прочитали утренний дайджест 👇 1.

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