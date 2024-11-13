Заммэра Сергунина подвела итоги 4-го потока "Академии инноваторов"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В рамках Всероссийского форума технологического предпринимательства прошел финал четвертого потока столичного акселератора "Академия инноваторов", сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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