В Приморье глава муниципалитета ответит перед судом за тяжкий вред здоровью ребенка

В Приморском крае назначена дата предварительного слушания по делу о халатности со стороны главы Тернейского района Сергея Наумкина, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморского края.
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