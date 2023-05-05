Пользователи Twitter осудили слова Владимира Зеленского о плохих новостях для россиян

Пользователи Twitter осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что россиянам стоит готовиться к плохим новостям.
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