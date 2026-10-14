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Журнал «Профиль»

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Зеленский заявил, что чувствует предательство со стороны США

По мнению украинского политика, Украина "теряет Америку" не по своей вине, поскольку украинские власти "не продают свою страну" и не относятся к ней как к бизнесу.

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