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Газета.ру

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Историк Латышев: слова Лаврова о здоровой злости – ответ на ловушку Запада

Историк Латышев: слова Лаврова о здоровой злости – ответ на ловушку Запада

Слова главы российского МИД Сергея Лаврова о роли Запада в конфликте на Украине можно считать ответом на ультиматум Москве – он дал понять, что Россия не подчинится и не согласится на заморозку боевых действий.

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