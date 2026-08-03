Историк Латышев: слова Лаврова о здоровой злости – ответ на ловушку Запада

Слова главы российского МИД Сергея Лаврова о роли Запада в конфликте на Украине можно считать ответом на ультиматум Москве – он дал понять, что Россия не подчинится и не согласится на заморозку боевых действий.
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