Кето-диета смогла защитить эпилептиков от припадков

Надежда для детей с эпилепсией, не поддающейся лечению, светит все ярче. Новое исследование Калифорнийского университета показывает, что кето-диета, популярная для снижения веса, может быть ключом к контролю над припадками благодаря своему преобразующему воздействию на бактерии кишечника.
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