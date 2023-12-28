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Кето-диета смогла защитить эпилептиков от припадков

Кето-диета смогла защитить эпилептиков от припадков

Надежда для детей с эпилепсией, не поддающейся лечению, светит все ярче. Новое исследование Калифорнийского университета показывает, что кето-диета, популярная для снижения веса, может быть ключом к контролю над припадками благодаря своему преобразующему воздействию на бактерии кишечника.

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