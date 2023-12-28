Кето-диета смогла защитить эпилептиков от припадков

Надежда для детей с эпилепсией, не поддающейся лечению, светит все ярче. Новое исследование Калифорнийского университета показывает, что кето-диета, популярная для снижения веса, может быть ключом к контролю над припадками благодаря своему преобразующему воздействию на бактерии кишечника.