«Оранжевый» уровень опасности объявили в Белоруссии на 9 октября из-за сильного ветра. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.