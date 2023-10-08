«Оранжевый» уровень опасности объявили в Белоруссии на 9 октября из-за сильного ветра. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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