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Большой театр продаёт билеты на спектакль «Щелкунчик» за 50 миллионов рублей

Большой театр продаёт билеты на спектакль «Щелкунчик» за 50 миллионов рублей

Билеты на «Щелкунчика» предположительно будут доступны только для крупных корпоративных компаний.Большой театр начал продавать билеты на «Щелкунчика», однако купить их смогут далеко не все.

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