Не рой яму другим — взвод боевиков разорвало своими же минами под Курском: Карта специальной военной операции на Украине на 22 ноября 2024 года Юлия СоколоваДля тех, кто следит за ходом Специальной военной операции, актуальная онлайн карта боевых действий становится незаменимым инструментом.